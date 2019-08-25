ينتظر الكثير من محبي و عشاقي النجمة آنا كوندريك و النجم الشهير بيل هيدر عرض فيلمهما الجديد " NOELLE " ، فقد أعلنت شركة ديزني انه سيعرض رسميا في 12 نوفمبر المقبل علي " Disney+" و هي خدمة بث مملوكة من قبل شركة والت ديزني .

وتلعب النجمة العالمية آنا كيندريك في فيلم " Noelle " دور ابنة " سانتا "و تجد نفسها مضطرة للسيطرة على شركات العائلة.

و يشارك آنا كيندريك بطولة العمل عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم بيلي ايشنر و بيل هيدر وشيرلي ماكلين و جيسون انطون و غيرهم ، والفيلم هو من اخراج مارك لورانس.