مقتل نجل نجم هوليود رون إيلي بالرصاص بعد إقدامه على قتل أمه

قُتل نجل الممثل الأميركي نجم هوليود، رون إيلي، بالرصاص بعد أن أقدم على قتل والدته، يوم الثلاثاء الماضي، وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس" أن الجريمة وقعت مساء الثلاثاء الماضي، في منزل الممثل في مدينة سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا.

ووفقا لتقارير إعلامية فإن الشرطة الأميركية أطلقت النار على المشتبه به، الذي تبين أنه ابن الضحية أمه.