نقل الفنان تامر حسني إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية



نُقل النجم المصري تامر حسني، صباح الخميس، إلى إحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بعد إصابته بوعكة صحية، وصفت بـ"الشديدة جدًا".

وقالت صفحة الفنان الرسمية على موقع "فيسبوك" إن تامر حسني نقل إلى المستشفى فور إصابته بوعكة صحية شديدة جدًا، بعد الانتهاء من تصوير برنامج "صاحب السعادة".

ويبدو أن وعكة حسني الصحية مرتبطة بحباله الصوتية، حيث رجّح المصدر أن يجري الفنان عملية على أحباله الصوتية الممتدة داخل الحنجرة.

وانهالت التعليقات على صفحة الفنان المصري الشهير، حيث تمنى له معجبوه وزملاؤه في العالم الفني، الشفاء العاجل.

وكان حسني يستعد، الخميس، لإحياء حفلة استقبال الطلاب الجدد في الجامعة الكندية، والاحتفال بمرور 15 عامًا على تأسيسها.

يذكر أن تامر طرح مؤخرًا كليب "عيش بشوقك و100 وش"، الذي لاقى انتشارًا كبيرًا في العالم العربي.