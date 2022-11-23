وفاة الفنان اللبناني روميو لحود

توفيَ صباح الثلاثاء، الفنان اللبناني روميو لحود عن عمر يناهز الـ92 عاماً. يذكر أن الفنان روميو لحود ولد في بلدة حبالين في قضاء جبيل، وهو مخرج ومصمّم استعراضات وكاتب كلمات وملحن لبناني, ويعد أول من أطلق “المسرح الدائم” في لبنان عبر الاستعراض الضخم “موّالّ” الذي استمر عرضه لمدة أحد عشر شهراً.

بدأ مسيرته المهنية الفعلية في 1964 عندما أعد أوبريت غنائي بطلب من جمعية مهرجانات بعلبك في إطار برنامجها “ليالي لبنان”.