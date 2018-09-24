تخطت أغنية "يتعلموا" للنجم عمرو دياب حاجز الـ5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد طرحها بأيام قليلة وحققت ردود أفعال إيجابية.
"يتعلموا" كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندى، وإنتاج شركة ناى، كما يطرح الهضبة ألبومه الجديد "كل حياتي" خلال أيام بعد أن شهد عدة تأجيلات الفترة الماضية حيث كان مقررا طرحه شهر أغسطس الماضي.
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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