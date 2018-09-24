تخطت أغنية "يتعلموا" للنجم عمرو دياب حاجز الـ5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد طرحها بأيام قليلة وحققت ردود أفعال إيجابية.

"يتعلموا" كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندى، وإنتاج شركة ناى، كما يطرح الهضبة ألبومه الجديد "كل حياتي" خلال أيام بعد أن شهد عدة تأجيلات الفترة الماضية حيث كان مقررا طرحه شهر أغسطس الماضي.