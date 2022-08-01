وفاة الممثلة الأميركية نيشيل نيكولس

أعلن خلال الساعات الماضية عن وفاة الممثلة الأمريكية نيشيل نيكولس بطلة المسلسل الشهير "ستار تريك" .

الممثلة الأمريكية نيشيل نيكولس ولدت في 28 ديسمبر 1932 في شيكاغو، وبدأت مسيرتها في الرابعة عشرة، راقصة ومغنية في فرقة فى إحدي الفرق الشهيرة .

الجدير بالذكر أن الممثلة الامريكية نيشيل نيكولس كان لها العديد من الاسهامات فى الحياة العامة ، حيث كان لها نشاط اجتماعي واضح .