وفاة الممثلة الأميركية نيشيل نيكولس
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وفاة الممثلة الأميركية نيشيل نيكولس

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العرب اليوم - وفاة الممثلة الأميركية نيشيل نيكولس

واشنطن ـ العرب اليوم

أعلن خلال الساعات الماضية عن وفاة الممثلة الأمريكية  نيشيل نيكولس بطلة المسلسل الشهير  "ستار تريك" .
الممثلة الأمريكية  نيشيل نيكولس ولدت في 28 ديسمبر 1932 في شيكاغو، وبدأت مسيرتها في الرابعة عشرة، راقصة ومغنية في فرقة فى إحدي الفرق الشهيرة .

الجدير بالذكر أن الممثلة الامريكية  نيشيل نيكولس كان لها العديد من الاسهامات فى الحياة العامة ، حيث كان لها نشاط اجتماعي واضح .

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وفاة الممثلة الأميركية نيشيل نيكولس وفاة الممثلة الأميركية نيشيل نيكولس



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