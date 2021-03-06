وفاة شقيق الفنان عمر الحريري

توفى صالح الحريري شقيق الفنان الراحل عمر الحريري، اليوم الجمعة، وفقا لما أعلنته ميريت الحريري، ابنة النجم الراحل عمر الحريري عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" وكتبت ميريت الحريري عبر "فيسبوك"، اليوم الجمعة :"إنا لله وإنا إليه راجعون... توفي إلى رحمة الله، عمي المهندس صالح الحريري زوج الحاجة كوثر والد المهندس أسامة الحريري، والسيدة مريم الحريري، وشقيق كل من والدي الفنان المرحوم عمر الحريري والمرحوم عادل الحريري و السيدة نعمت هانم الحريري، وجد آيه و نورا وياسين وأروي أسامة الحريري وآلاء وسلمي وجنا وجودي محمد صلاح" وأشارت ابنة النجم الراحل عمر الحريري إلى أن العزاء في مقابر الإمام، مطالبة متابعيها بقراءة الفاتحة.