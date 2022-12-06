توفيت الممثلة الأميركية كيرستي آلي، التي لمع نجمها في تسعينيات القرن الماضي، الاثنين، عن 71 عاما، وذلك بعد معركة قصيرة مع مرض السرطان وأكد وفاتها بيان نشره ابنها وابنتها على حسابها الرسمي على تويتر، قالا فيه إنها "توفيت بعد تلقيها علاجا من السرطان في مركز موفيت للسرطان في فلوريدا" وجاء في البيان الصادر عن ترو وليلي باركر: "إلى جميع أصدقائنا في جميع أنحاء العالم.. يحزننا أن نعلمكم أن أمنا الرائعة القوية والمحبة قد توفيت بعد معركة مع مرض السرطان، لم يُكتشف إلا في الآونة الأخيرة".