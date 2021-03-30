وفاة والد الممثل الشهير راسل كرو عن 85 عاما

توفي اليوم، الثلاثاء، جون ألكسندر كرو، والد الممثل الشهير الحاصل على جائزة الأوسكار راسل كرو، عن عمر ناهز 85 عاما في منزله بأستراليا، بحسب ما أعلنه في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر". ونشر راسل كرو التغريدة على حسابه منذ قليل، أعلن فيها وفاة والده قائلا:" رحل رجلي العزيز، والدي الجميل، ألطف الرجال". وقال راسل كرو إن والده الذي ولد في نيوزيلندا، توفي في منزله الذي عاش فيه لمدة 25 عاما الأخيرة من حياته، موضحا أنه ينشر الخبر لتمريره إلى الأشخاص الذين أثر فيهم والده في جميع أنحاء العالم. يتواجد الممثل راسل كرو الذي يبلغ من العمر 56 عاما، حاليا في أستراليا لتصوير دوره في فيلمه الجديد Thor: Love and Thunder، بمشاركة كريستيان بيل، ناتالي بورتمان، كريس هيمسورث، كريس برات، وعدد كبير من النجوم.