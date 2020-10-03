نقل الفنان فايق عزب للعناية المركزة

تعرض الفنان فايق عزب، لوعكة صحية شديدة، اليوم، نقل على إثرها للمستشفى.بمجرد وصوله تم نقله للعناية المركزة بأحد المستشفيات بالقاهرة، وذلك بعد أن تم نقله بواسطة زوجته والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

يذكر أن فايق عزب ممثل مصري، ولد بمدينة الإسماعيلية عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل، أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية.وانتقل "عزب" إلى القاهرة، ليستكمل رحلته الدراسية، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وحقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة.وكان آخر أعمال الفنان فايق عزب، التى قدمها للجمهور، ظهوره في مسلسل الضاهر، مع الفنان محمد فؤاد.