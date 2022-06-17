رحيل الممثل فيليب بيكر هول عن 90 عاماً

فارق الممثل الأميركي الشهير ​فيليب بيكر هول​ الحياة عن عمر ناهز الـ90 عاماً نتيجة أسباب طبيعية متعلقة بتقدم العمر دون أن يعاني من أمراض مزمنة. وقد أعلن عن خبر الوفاة كاتب صحيفة لوس أنجلوس تايمز سام فارمر، حيث نشر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة كتب فيها: "توفي بسلام صديقي وجاري، وأحد أكثر الأشخاص الذين قابلتهم حكمة وموهبة ولطفاً، ​فيليب بيكر هول فارق الحياة بسلام وكان محاطاً بأحبائه، سيترك فراغاً في هذا العالم".