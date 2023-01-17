رحلت النجمة الايطالية جينا لولوبريحيدا اليوم عن عمر 95 عاماً. النجمة التي اشتهرت في الخمسينات والستينات من القرن الماضي خلال الفترة الذهبية في هوليوود وقفت امام اكبر الممثلين العالميين امثال هومفري بوغارت وفرانك سيناترا وغيرهم.

جينا لولوبريجيدا اسرت القلوب بجمالها الطبيعي واغرائها وهي بدأت مسيرتها بالاشتراك بمسابقات الجمال وحصلت على المرتبة الثالثة في مسابقة ملكة جمال ايطاليا عام 1947 ما اعطاها الشهرة على الصعيد الوطني في ايطاليا. عام 1953 وقوفها امام هومفري بوغارت في Beat the Devil اعطاها شهرة عالمية.