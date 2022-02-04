وفاة المخرج جلال الشرقاوي عن عمر ناهز الـ88 عامًا
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وفاة المخرج جلال الشرقاوي عن عمر ناهز الـ88 عامًا

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العرب اليوم - وفاة المخرج جلال الشرقاوي عن عمر ناهز الـ88 عامًا

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القاهرة ـ العرب اليوم

رحل عن عالمنا منذ قليل، المخرج جلال الشرقاوى، بعد معاناة مع المرض، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز الـ88 عاما وأعلنت عبير الشرقاوى، ابنة المخرج الراحل، خبر وفاته عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك" وكتبت عبير قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون بابا فى ذمة الله".

وتابعت: "اللهم، اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار.. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده".

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وفاة المخرج جلال الشرقاوي عن عمر ناهز الـ88 عامًا وفاة المخرج جلال الشرقاوي عن عمر ناهز الـ88 عامًا



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