نقابة المهن التمثيلية العراقية تعلن عن وفاة الفنان القدير فلاح عبود

أعلنت نقابة المهن التمثيلية العراقية وفاة الفنان العراقى القدير فلاح عبود ، وذلك عبر بيان رسمى أصدرته منذ قليل . ونعت نقابة الفنانين العراقيين، صباح اليوم الثلاثاء، الممثل "فلاح عبود". وقالت نقابة المهن التمثيلية في بيان نعي، إن الفنان فلاح عبود عضو الشعبة المسرحية في النقابة وافته المنية فجر هذا اليوم". وتابع البيان : ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين الفنان فلاح عبود والذي وافته المنية فجر هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان". فلاح عبود، هو ممثل عراقي، قام بالاشتراك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، ومنها: فيلم المنفذون عام 1987، ومسلسل السلطان والشاه عام 2017، كما عمل مديرا للإنتاج في مسلسل رجل فوق الشبهات عام 2000. فيما انتخب الفنان الراحل فلاح عبود مؤخرًا لعضوية الشعبة المسرحية في نقابة الفنانين العراقيين.