دوين جونسون يجسد حياة الملك كاميهاميها فى فيلم سينمائى بعد 200 عام على وفاته

رغم مرور 200 عام على وفاته، إلا أن حياته الأسطورية جعلت صناع السينما فى هوليوود يقررون عمل فيلم يجسد الحياة الملحمية لملك كاميهاميها الكبير موحد جزر هاواى والمؤسس الفعلى لمملكة هاواى فى العام 1810.
ومن المقرر أن يجسد دور كاميهاميها فى الفيلم، النجم العالمى دوين جونسون، الذى قال إنه منذ بداية حياته المهنية فى هوليود (2001)، كان يحلم أن يقدم فيلم أسطورى يخلد إرثًا فى الحياة خاصة عن الثقافة البولينيزية، مشيرًا إلى اعتقاده أن "وجود القصة غير كافيا ويجب اختيار الوقت المناسب لصنعها، وأن الوقت المناسب قد حان، وهذا ما يفسر تجسيد حياة الملك كاميهاميها بعد 200 سنة من وفاته".
والملك كاميهاميها الكبير موحد جزر هاواى والمؤسس الفعلى لمملكة هاواى فى العام 1810، حافظ على استقلال هاواى بتطوير تحالفاته مع القوى المسيطرة على المحيط الهادئ، ويطلق على كاميهاميها "المالاهو" أى الذى حمى حقوق الإنسان لغير المتحاربين فى وقت الحرب فى هاواى، وله تمثال فى قاعة التماثيل الوطنية فى واشنطن العاصمة، والجدير بالذكر أن كل الصور التى توضح ملامح الملك صور تخيلية من واقع الوصف وسيرته عبر العصور، ولا توجد له أى صور رسمية توضح هيئته الحقيقية.
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