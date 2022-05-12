نفاذ تذاكر حفل أصالة في الكويت قبل أيام من انطلاقه

أكدت الشركة المنظمة لحفل أصالة نصري بالكويت، نفاد تذاكر حفلها، المقرر إقامته في الكويت، مساء الجمعة 13 مايو على مسرح أرض المعارض. ومن المقرر أن تشاركها في الحفل المطربة رحمة رياض ويقدمان باقة متنوعة من ألمع أغانيهما.