وفاة الممثل الكوميدي ليزلي جوردان جراء حادث سيارة في هوليوود

توفي الممثل الكوميدي ليزلي جوردان، عن عمر ناهز 67 عاما، جراء حادث سيارة في هوليوود.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان جوردان قد قتل نتيجة الحادث أو عانى من حالة طبية طارئة مسبقا، لكن حالة السيارة تشير إلى أن جوردان ربما فقد السيطرة قبل أن يصطدم بسيارته بمبنى، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصدر في سلطات إنفاذ القانون.