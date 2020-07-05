تعرف على موعد ومكان جنازة رجاء الجداوى

حددت أسرة الفنانة رجاء الجداوى موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة، والتى توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز 82 عام وقد تسلمت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى الجثمان، والذى تم تجهيزه بمعرفة الفريق الطبى الذى كان يتابع حالتها الصحية، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان خلال ساعة. كما قررت أميرة مختار دفن والدتها فى مقابر الأسرة بالبساتين، وهو الأمر الذى أكد عليه مصدر بنقابة المهن التمثيلية وتوفيت رجاء الجداوى صباح اليوم، الأحد، متأثرة بفيروس كورونا المستجد بعد قضائها 42 يوما فى مستشفى العزل.