أعلن الفنان حمزة العلى عن وفاة الفنانة رانيا شعلان بعد صراع مع مرض السرطان.

وةعبر حسابه على Facebook‎‏، كتب حمزة العلي "صديقتي الجميلة الطيبة الفنانة الرقيقة رانيا شعلان في رحاب الله، ربنا يرحمك ويجازيكِ بصبرك على مرضك حسنات و رحمات عظيمة ويسكنك جنة الفردوس ويصبر الأهل وأحبابك يا غالية، البقاء والدوام لله".