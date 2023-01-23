وفاة الفنانة رانيا شعلان بعد صراع مع مرض السرطان
آخر تحديث GMT11:36:41
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » فن عاجل

وفاة الفنانة رانيا شعلان بعد صراع مع مرض السرطان

العرب اليوم -

العرب اليوم - وفاة الفنانة رانيا شعلان بعد صراع مع مرض السرطان

عاجل
القاهرة ـ العرب اليوم

أعلن الفنان حمزة العلى عن وفاة الفنانة رانيا شعلان بعد صراع مع مرض السرطان.

وةعبر حسابه على Facebook‎‏، كتب حمزة العلي "صديقتي الجميلة الطيبة الفنانة الرقيقة رانيا شعلان في رحاب الله، ربنا يرحمك ويجازيكِ بصبرك على مرضك حسنات و رحمات عظيمة ويسكنك جنة الفردوس ويصبر الأهل وأحبابك يا غالية، البقاء والدوام لله".

فن عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وفاة الفنانة رانيا شعلان بعد صراع مع مرض السرطان وفاة الفنانة رانيا شعلان بعد صراع مع مرض السرطان



أخبار ذات صلة

GMT 10:33 2023 الجمعة ,20 كانون الثاني / يناير

وفاة المغني الأميركي ديفيد كروسبي عن عمر ناهز 81 عاماً
العرب اليوم - وفاة المغني الأميركي ديفيد كروسبي عن عمر ناهز 81 عاماً

GMT 10:38 2023 الخميس ,19 كانون الثاني / يناير

اختفاء جوليان ساندز الممثل البريطانى الشهير وسط جليد جبال كاليفورنيا
العرب اليوم - اختفاء جوليان ساندز الممثل البريطانى الشهير وسط جليد جبال كاليفورنيا

GMT 08:09 2023 الخميس ,19 كانون الثاني / يناير

 وفاة الموسيقي الفرنسي مارسيل زانيني عن 99 عاماً
العرب اليوم -  وفاة الموسيقي الفرنسي مارسيل زانيني عن 99 عاماً

GMT 07:19 2023 الثلاثاء ,17 كانون الثاني / يناير

وفاة جينا لولوبريجيدا الملقبة بـ"أجمل إمرأة في العالم"
العرب اليوم - وفاة جينا لولوبريجيدا الملقبة بـ"أجمل إمرأة في العالم"

GMT 05:12 2023 الإثنين ,16 كانون الثاني / يناير

وفاة الشاعر ناصر الجيل إثر أزمة قلبية وأسرته تعلن موعد الجنازة
العرب اليوم - وفاة الشاعر ناصر الجيل إثر أزمة قلبية وأسرته تعلن موعد الجنازة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ياسمين صبري بإطلالات كلاسيكية فاخِرة في مختلف المناسبات

القاهرة - العرب اليوم

عودت النجمة ياسمين صبري عشاقها على إطلالاتها الأنيقة التي تستعرضها من خلال حساباتها على السوشيال ميديا، حيث تميل الفنانة المصرية للأزياء الفخمة التي تتمتع بحس راقي سواء في الإطلالات اليومية أو لوك السهرات، فدائما ما تبهرنا بجمال طلتها التي تغمرها الرقة والأنوثة، وبالتزامن مع عيد ميلادها الـ35 تذكري معنا أجمل اطلالات ياسمين صبري ولمساتها المتفردة في تنسيق أزيائها. وتألقت ياسمين صبري مؤخرا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بلوك سهرة محتشم وأنيق من توقيع نيكولا جبران، فأطلت بفستان طويل بأكمام طويلة مزين بتطريزات براقة بالترتر اللامع باللون الأحمر الداكن، ويلفه قماش التل الشفاف على شكل ثنيات رقيقة، وينسدل من الأكمام، واكتملت أناقة ياسمين صبري بمجوهرات Cartier التي تعشقها وتسريحة ذيل الحصان.  النجمة المصرية حبست الأنفاس بإ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:42 2023 الإثنين ,23 كانون الثاني / يناير

استوحي أحدث صيحات الموضة من نجمات حفل "Joy Awards"
العرب اليوم - استوحي أحدث صيحات الموضة من نجمات حفل "Joy Awards"

GMT 05:18 2023 الأربعاء ,18 كانون الثاني / يناير

جولة على أشهر الأماكن السياحة الجذابة في نيوزيلندا
العرب اليوم - جولة على أشهر الأماكن السياحة الجذابة في نيوزيلندا

GMT 06:32 2023 الإثنين ,16 كانون الثاني / يناير

أفكار أساسية في تصميم السلالم الداخلية للمنزل العصري
العرب اليوم - أفكار أساسية في تصميم السلالم الداخلية للمنزل العصري

GMT 18:09 2023 الجمعة ,20 كانون الثاني / يناير

ستولتنبرغ يغرّد حول اتفاق الناتو على تقديم المساعدة العسكرية لكييف
العرب اليوم - ستولتنبرغ يغرّد حول اتفاق الناتو على تقديم المساعدة العسكرية لكييف

GMT 05:41 2023 الخميس ,19 كانون الثاني / يناير

ترامب يخطط لعودة قوية على موقعي تويتر وفيسبوك
العرب اليوم - ترامب يخطط لعودة قوية على موقعي تويتر وفيسبوك

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:34 2022 الثلاثاء ,13 كانون الأول / ديسمبر

تنبيه من منظمة الصحة العالمية إلى "خدعة" في حليب الرضع
العرب اليوم - تنبيه من منظمة الصحة العالمية إلى "خدعة" في حليب الرضع

GMT 22:18 2022 الأحد ,11 كانون الأول / ديسمبر

7 طرق يضر فيها التدخين وأبرزها الشيخوخة والتجاعيد المبكرة
العرب اليوم - 7 طرق يضر فيها التدخين وأبرزها الشيخوخة والتجاعيد المبكرة

GMT 10:40 2013 الأربعاء ,19 حزيران / يونيو

نسرينا لـ"العرب اليوم":استقراري في لندن أبعدني عن السينما والتلفزيون
العرب اليوم - نسرينا لـ"العرب اليوم":استقراري في لندن أبعدني عن السينما والتلفزيون

GMT 23:14 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

يحمل اليك هذا اليوم كمّاً من النقاشات الجيدة والنجاحات
العرب اليوم - يحمل اليك هذا اليوم كمّاً من النقاشات الجيدة والنجاحات

GMT 11:51 2017 الإثنين ,26 حزيران / يونيو

بوكا جونيورز يؤرخ عدم هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية في الأرجنتين
العرب اليوم - بوكا جونيورز يؤرخ عدم هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية في الأرجنتين

GMT 00:29 2017 الإثنين ,24 تموز / يوليو

مصمّمة الأزياء غيثة لحلو تُطلق علامتها "بليبلة"
العرب اليوم - مصمّمة الأزياء غيثة لحلو تُطلق علامتها "بليبلة"

GMT 14:24 2015 الأربعاء ,21 كانون الثاني / يناير

مقتل 4 عمال عقب سقوط رافعة في مصنع سفن في كوريا
العرب اليوم - مقتل 4 عمال عقب سقوط رافعة في مصنع سفن في كوريا

GMT 05:53 2017 الجمعة ,11 آب / أغسطس

الأميرة ديانا استمتعت بعلاقة وطيدة مع إيرل سبنسر
العرب اليوم - الأميرة ديانا استمتعت بعلاقة وطيدة مع إيرل سبنسر

GMT 04:26 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبر

نقاشات في البرلمان البلجيكي بشأن دعم قطر لجماعة "الإخوان"
العرب اليوم - نقاشات في البرلمان البلجيكي بشأن دعم قطر لجماعة "الإخوان"

GMT 03:16 2017 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبر

حازم سمير يصوّر "بيت السلايف" في المنصورية
العرب اليوم - حازم سمير يصوّر "بيت السلايف" في المنصورية

GMT 14:05 2016 الجمعة ,26 آب / أغسطس

نادي الشعلة يتعاقد مع المهاجم طارق العواد لمدة موسمين
العرب اليوم - نادي الشعلة يتعاقد مع المهاجم طارق العواد لمدة موسمين

GMT 08:54 2017 الخميس ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

سلطنة عمان تدين حادث الدهس الإرهابي في نيويورك
العرب اليوم - سلطنة عمان تدين حادث الدهس الإرهابي في نيويورك

GMT 02:37 2017 الثلاثاء ,14 شباط / فبراير

قديرة جبابلة توضح أنّ الرسم على الزجاج موهبة
العرب اليوم - قديرة جبابلة توضح أنّ الرسم على الزجاج موهبة

GMT 23:09 2016 السبت ,31 كانون الأول / ديسمبر

الإمارات تحتفل ببدء العام الجديد في دبي ومصر تضئ الأهرامات الثلاثة
العرب اليوم - الإمارات تحتفل ببدء العام الجديد في دبي ومصر تضئ الأهرامات الثلاثة

GMT 20:31 2022 الثلاثاء ,06 كانون الأول / ديسمبر

الصحة الإيرانية تنشر إحصائية مفزعة عن أعداد الوفيات والمصابين بالكوليرا في البلاد
العرب اليوم - الصحة الإيرانية تنشر إحصائية مفزعة عن أعداد الوفيات والمصابين بالكوليرا في البلاد

GMT 10:37 2020 الأحد ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

تفعيل إنشاء "مراكز ضيافة الأطفال" مع زيادة عمل المرأة في السعودية
العرب اليوم - تفعيل إنشاء "مراكز ضيافة الأطفال" مع زيادة عمل المرأة في السعودية

GMT 19:16 2020 الجمعة ,11 أيلول / سبتمبر

عريقات يعلن استدعاء سفير فلسطين لدى البحرين بتعليمات من الرئيس عباس
العرب اليوم - عريقات يعلن استدعاء سفير فلسطين لدى البحرين بتعليمات من الرئيس عباس

GMT 21:17 2018 الخميس ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

محمود الخطيب يسافر إلى ألمانيا الأحد المقبل
العرب اليوم - محمود الخطيب يسافر إلى ألمانيا الأحد المقبل

GMT 09:51 2019 الأحد ,13 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تعلن أن تنظيف النوافذ وفتح الستائر يساعدان على قتل البكتيريا
العرب اليوم - دراسة تعلن أن تنظيف النوافذ وفتح الستائر يساعدان على قتل البكتيريا

GMT 02:18 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبر

رحيل جمال علّام أحد أقطاب الأغنية الجزائرية
العرب اليوم - رحيل جمال علّام أحد أقطاب الأغنية الجزائرية

GMT 04:28 2018 الأربعاء ,18 تموز / يوليو

نقوش حناء مميزة تُناسب إطلالة طفلك في المناسبات
العرب اليوم - نقوش حناء مميزة تُناسب إطلالة طفلك في المناسبات

GMT 00:45 2018 الأربعاء ,18 تموز / يوليو

دياب يبدي سعادته بنجاحه في"أيوب" و"ضد مجهول"
العرب اليوم - دياب يبدي سعادته بنجاحه في"أيوب" و"ضد مجهول"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab