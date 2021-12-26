وفاة زوجة النجم الكويتي عبد الله الرويشد

توفيت زوجة النجم الكويتى عبد الله الرويشد، إقبال خالد صالح الرويشد، اليوم السبت، بعد معاناة مع المرض الذي دهور حالتها الصحية في آخر أيام، ثم دخلت المستشفى لتلقي العلاج ولكنها فارقت الحياة.