بدأ النجم تامر حسنى حفله فى نادى الشمس بأغنية "عيش بشوقك"، وسط تفاعل كبير من الحضور، ثم قدم بعد ذلك أغنية "بنت الآية"، و"أنا ولا عارف"، وتلاها أغنية "تلفونى رن".
وتوقف الحفل بعد ذلك من أجل تكريم نجم الجيل تامر حسنى من قبل مجلس الإدارة برئاسة أسامة أبو زيد، بجانب تكريم وليد منصور وقام بتقديم التكريم عادل عبد الله، ويستكمل تامر حسنى الغناء بـ "ليلة"، و"أكتر حاجة".
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تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
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