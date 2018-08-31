بدأ النجم تامر حسنى حفله فى نادى الشمس بأغنية "عيش بشوقك"، وسط تفاعل كبير من الحضور، ثم قدم بعد ذلك أغنية "بنت الآية"، و"أنا ولا عارف"، وتلاها أغنية "تلفونى رن".

وتوقف الحفل بعد ذلك من أجل تكريم نجم الجيل تامر حسنى من قبل مجلس الإدارة برئاسة أسامة أبو زيد، بجانب تكريم وليد منصور وقام بتقديم التكريم عادل عبد الله، ويستكمل تامر حسنى الغناء بـ "ليلة"، و"أكتر حاجة".