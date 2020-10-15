فجع الفنان حمدي الميرغني، قبل قليل بوفاة عمه، وأعلن عن خبر الوفاة عبر حسابه على «إنستجرام».وكتب «حمدي»: «توفي إلى رحمة الله عمي سيد نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة اللهم أسكنه فسيح جناتك وأرزق أبناءه وزوجته الصبر والسلوان«.وتفاعل عدد كبير من أصدقاء ومتابعي حمدي مع الخبر، وكتب له صديقه على ربيع: «البقاء لله»، وكتبت له دنيا سمير غانم: «البقاء لله ربنا يرحمه يا رب».ويشارك حمدي الميرغني، حاليًا في العرض المسرحي «اللوكاندة» بجانب أشرف عبدالباقي، ودياب، وويزو، وهو أول سيت كوم يقدم على المسرح.