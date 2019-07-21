أثارت الفنانة رانيا يوسف، الجدل مُجددًا، من خلال ممارستها للرقص، في أحد الأماكن المفتوحة، مع مجموعة من أصدقاءها، ونشرت يوسف، مقطع فيديو وهي ترقص، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مُعلقة عليه: "الرقص هو اللغة الخفية للروح".

وكان المخرج أحمد خالد موسى، قد أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مطلع الشهر الجاري، عن انتهاء تصوير مسلسل "مملكة إبليس"، تمهيدًا لعرضه، قريبًا، على أجزاء عبر منصة "شاهد"، وهو من بطولة رانيا يوسف، وغادة عادل، وأحمد داوود، وسلوى خطاب، وإيمان العاصي.