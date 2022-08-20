نقل الفنان عبدالله مشرف إلى العناية المركزة
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نقل الفنان عبدالله مشرف إلى العناية المركزة

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العرب اليوم - نقل الفنان عبدالله مشرف إلى العناية المركزة

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القاهرة ـ العرب اليوم

تعرض الفنان عبد الله مشرف لأزمة صحية شديدة نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وتم إيداعه غرفة العناية المركزة بعدما أكدت الفحوصات أن مشرف مصاب بجلطتين في اليد اليسرى، وانسداد باحد الشرايين، وتدهورت حالته بسبب اعتقاده أنه يعاني من "دور برد" وحسب مصدر من الإدارة الطبية لنقابة المهن التمثيلية، تبين إصابة مشرف بجلطتين في اليد اليسرى، وهو ما منع الدم أن يسير بشكل طبيعي، حيث تم نقله للعناية المركزة والأطباء قاموا باتخاذ اللازم وحالته الآن مستقرة.

أشار المصدر نفسه إلى أن مشرف سيظل في العناية المركزة لمدة أقصاها 3 أيام، للتأكد من عودة حركة الدورة الدموية لطبيعتها، وعدم تأثر أعضاء الجسم بالجلطات وكشف عن سبب تدهور حالة مشرف، مشيراً إلى أن الفنان الكوميدي المصري، تعامل مع الأعراض الأولى للمرض على أنه مجرد "دور برد"، خاصة وأنه يعاني بالأساس من آلام في الكتف والظهر، وظن أن الألم في اليد اليسرى بسبب جلوسه لفترات طويلة أمام "المروحة" لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

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نقل الفنان عبدالله مشرف إلى العناية المركزة نقل الفنان عبدالله مشرف إلى العناية المركزة



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