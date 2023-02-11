وفاة الفنان المغربي يوسف الكاميلي عن عمر يُناهز ال68 عاماً بعد صراع طويل مع المرض

توفي الجمعة 10 فبراير الجاري بمدينة مراكش، الفنان المسرحي الشريف مولاي يوسف الكاميلي، عن عمر ناهز ال68 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وعانى الفنان الراحل، من المرض والتهميش، بدون التفاتة من قبل مسؤولي الشأن الابداعي والفني بمدينة مراكش، أو وزارة الشباب والثقافة.

وقدم المسرحي الراحل الكثير للمسرح المغربي، كما شارك في عدد من الأعمال التلفزيونية المغربية والعربية والعالمية ، أبرزها :سلسلة "حديدان "، المسلسل العربي "القعقاع" و"ملوك الطوائف"، الفيلم الأمريكي "برانس أو بريسيا" ، الفيلم الإنجليزي "لومو" وفيلم "قندهار" للمخرج الروسي مايك تيفل.