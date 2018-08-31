طرحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى أغنية فى "يوم من الأيام" من ألبوم "حواء"، والذى نشرت منه عدة أغانى عبر قناتها على "يوتيوب".

ونشرت هيفاء، بوستر الأغنية الجديدة عبر حسابها على انستجرام وعلقت" فى يوم من الأيام" هى أغنية مهداة إلى كلّ من دقّ قلبه يومًا لشخص لا يستحقّ"، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان إسلام زكى.