وفاة الفنان المصري الكبير طارق شرارة عن عمر ناهز الـ72 عاماً

توفي اليوم الأحد، الفنان المصري الشهير طارق شرارة، عن عمر ناهز الـ72 عاما وطارق شرارة فنان مصري متعدد المواهب فهو موسيقار بدأ في دراسة البيانو في سن السابعة على يد الأستاذ صلاح الحسيني ثم على يد انيتا فيشر فيما بعد وتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، وتم تعيينه بوزارة الثقافة إثر تخرجه، وتقلد منصب سكرتير عميد الكونسيرفتوار "شيزيري نورديو" حتى عام 1967 كما عمل رقيبا على المصنفات الفنية حتى عام 1986 حيث استقال ليتفرغ للتأليف الموسيقي.