مسلسل grey’s anatomy يستقبل عضوًا وسيمًا جديدًا

فى إحدى اللقاءات التليفزيونية لفريق عمل المسلسل الأجنبى Grey’s Anatomy وهو المسلسل الأكثر مشاهدة فى الآونة الأخيرة حول العالم وبالأخص فى الولايات المتحدة الأمريكية، صرح فريق العمل ببعض الأسرار المتوقعة فى الموسم الـ15 من المسلسل.

وفقاً لما جاء بموقع US Weekly، قالت إحدى الفنانات فى لقاء تليفزيونى وهى كاميلا لادينجتون إنهم اختاروا عضوا جديدا لانضمامه لفريق مسلسل Grey’s Anatomy وكان اختياره وفق معايير محددة لتناسب دوره فى الموسم الجديد، ووقع الإختيار على الممثل "كريس كارماك"، وذلك بسبب وسامته الشديدة التى سوف تجذب أنظار كل من يشاهده وسيحبه الجميع.

يذكر أن المسلسل يعرض على قناه ABC التليفزيونية ابتداءً من يوم الخميس 27 من شهر سبتمبر المقبل فى تمام الساعة الثامنة مساء.