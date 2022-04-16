وفاة الممثلة الأميركية ليز شيريدان عن عمر يناهز 93 عاماً
آخر تحديث GMT06:39:13
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » فن عاجل

وفاة الممثلة الأميركية ليز شيريدان عن عمر يناهز 93 عاماً

العرب اليوم -

العرب اليوم - وفاة الممثلة الأميركية ليز شيريدان عن عمر يناهز 93 عاماً

عاجل
واشنطن - العرب اليوم

توفيت الممثلة الأمريكية، ليز شيريدان، التي لعبت دور والدة جيري في مسلسل "Seinfeld سينفيلد" الشهير، عن عمر يناهز 93 عاما وتوفيت شيريدان أثناء نومها لأسباب طبيعية، بعد 5 أيام من عيد ميلادها في 10 أبريل، بحسب ما قالت صديقتها أماندا هندون وأشاد الممثل الكوميدي الأمريكي، جيري سينفيلد، الذي لعب دور البطولة إلى جانب شيريدان في السلسلة الهزلية التي تحمل اسمه، أشاد بالراحلة واعتبرها "ألطف أم تلفزيونية"، وقال إنه كان محظوظا بالتعرف على ممثلة مثل الراحلة ليز شيريدان وغرد سينفيلد على "تويتر"، معلقا على صورة تجمعه بها: "كانت ليز دائما أحلى وألطف أم تلفزيونية يمكن أن يرغب ابنها في الحصول عليها".

فن عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وفاة الممثلة الأميركية ليز شيريدان عن عمر يناهز 93 عاماً وفاة الممثلة الأميركية ليز شيريدان عن عمر يناهز 93 عاماً



أخبار ذات صلة

GMT 12:45 2022 الخميس ,14 إبريل / نيسان

ميشال بوكيه يفارق الحياة عن عمر ناهز الـ96 عاماً
العرب اليوم - ميشال بوكيه يفارق الحياة عن عمر ناهز الـ96 عاماً

GMT 20:55 2022 الأربعاء ,13 إبريل / نيسان

وفاة النجم الكوميدي جيلبرت غوتفريد عن عمر يناهز 67 عاماً
العرب اليوم - وفاة النجم الكوميدي جيلبرت غوتفريد عن عمر يناهز 67 عاماً

GMT 23:24 2022 السبت ,09 إبريل / نيسان

وفاة الفنانة المصرية القديرة ليلى نصر عن 84 عاما
العرب اليوم - وفاة الفنانة المصرية القديرة ليلى نصر عن 84 عاما

GMT 22:04 2022 السبت ,26 آذار/ مارس

وفاة شقيق الفنان حميد الشاعري بعد صراع مع المرض
العرب اليوم - وفاة شقيق الفنان حميد الشاعري بعد صراع مع المرض

GMT 13:05 2022 السبت ,26 آذار/ مارس

الموت يفجع الفنانة السورية شكران مرتجى
العرب اليوم - الموت يفجع الفنانة السورية شكران مرتجى

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ماغي بو غصن بإطلالة رمضانية مُميزة

بيروت ـ فادي سماحة

أطلت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن على جمهورها أمس، في إحدى البرامج التلفزيونية وكانت حديث الجمهور بسبب أناقتها المعهودة حيث طلت بفستان أسود طويل وله جانب أبيض مميز ونالت إطلالتها إعجاب الجمهور بشكل واسع .ورافقها في الحلقة الفنان اللبناني باسم مغنية، وكشفت ماغي خلال الحلقة عن الصعوبات التي واجهتهم خلال تصوير الموسم الثاني من مسلسل "للموت" حيث أكدت أن هناك مشاهد تم تصوير بداياتها في الصيف وبملابس صيفية وتم استكمالها بنفس الملابس في فصل الشتاء حيث كان البرد القارس و درجات الحرارة المتدنية جداً. وأضافت ماغي: " كنا نتعرض لبرد شديد وكنت أبكي من شدة البرد حتى أجسادنا تصبح زرقاء". كلام ماغي أكده زميلها في بطولة المسلسل باسم مغنية عن صعوبة التصوير بملابس صيفية في ظل البرد الشديد. كما تبادل باسم وماغي المزاج حول طبيعة سفرهم...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 08:23 2022 الخميس ,14 إبريل / نيسان

إطلالات صيفية متنوعة تناسب العمل
العرب اليوم - إطلالات صيفية متنوعة تناسب العمل

GMT 06:23 2022 الخميس ,14 إبريل / نيسان

"سبايس بيرسبيكتيف" توفر متعة ورفاهية السياحة الفضائية على متن الكبسولة "نبتون"
العرب اليوم - "سبايس بيرسبيكتيف" توفر متعة ورفاهية السياحة الفضائية على متن الكبسولة "نبتون"

GMT 07:06 2022 الأربعاء ,13 إبريل / نيسان

أفكار لدمج اللمسات الشرقيّة في ديكورات المنزل الحديث
العرب اليوم - أفكار لدمج اللمسات الشرقيّة في ديكورات المنزل الحديث

GMT 01:39 2022 السبت ,16 إبريل / نيسان

الأمين العام للأمم المتحدة يعبر عن قلقه إزاء احتدام الأوضاع في القدس
العرب اليوم - الأمين العام للأمم المتحدة يعبر عن قلقه إزاء احتدام الأوضاع في القدس

GMT 08:40 2022 الخميس ,14 إبريل / نيسان

تقرير لقناة فوكس نيوز الأميركية عن السخرية من بايدن على تلفزيون سعودي يُثير تفاعلًا
العرب اليوم - تقرير لقناة فوكس نيوز الأميركية عن السخرية من بايدن على تلفزيون سعودي يُثير تفاعلًا

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:14 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان

طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا
العرب اليوم - طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا

GMT 03:59 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً مهنية جديدة ولكنها غير معلنة
العرب اليوم - يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً مهنية جديدة ولكنها غير معلنة

GMT 21:53 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

شؤونك المالية والمادية تسير بشكل حسن
العرب اليوم - شؤونك المالية والمادية تسير بشكل حسن

GMT 16:23 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

الانتعاش والانفتاح على الآخرين يسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - الانتعاش والانفتاح على الآخرين يسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 01:27 2017 الأحد ,01 كانون الثاني / يناير

أمهات يضعّن تدريبات كمال أجسام صارمة لأطفالهم الصغار
العرب اليوم - أمهات يضعّن تدريبات كمال أجسام صارمة لأطفالهم الصغار

GMT 23:23 2020 السبت ,22 شباط / فبراير

تعرف على توقعات الأبراج وحظك الأحد على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى
العرب اليوم - تعرف على توقعات الأبراج وحظك الأحد على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

GMT 08:39 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبر

فيتامين "سي" من أفضل الطرق الطبيعية لتبييض الأسنان
العرب اليوم - فيتامين "سي" من أفضل الطرق الطبيعية لتبييض الأسنان

GMT 05:09 2017 الثلاثاء ,09 أيار / مايو

وثيقة الآستانة غيرت قواعد اللعبة في الازمة السورية
العرب اليوم - وثيقة الآستانة غيرت قواعد اللعبة في الازمة السورية

GMT 04:41 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

تعرّف على أجمل وجهات سياحية للعائلات في فصل الشتاء
العرب اليوم - تعرّف على أجمل وجهات سياحية للعائلات في فصل الشتاء

GMT 14:10 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

تتيح أمامك بداية العام فرصاً جديدة لشراكة محتملة
العرب اليوم - تتيح أمامك بداية العام فرصاً جديدة لشراكة محتملة

GMT 00:30 2018 الإثنين ,17 كانون الأول / ديسمبر

ظافر العابدين يؤكد أنه لن يخوض سباق رمضان 2019
العرب اليوم - ظافر العابدين يؤكد أنه لن يخوض سباق رمضان 2019

GMT 22:31 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبر

بهاء اليوسف يرّد على منتقدي ظهوره في الفضائية السورية الرسمية
العرب اليوم - بهاء اليوسف يرّد على منتقدي ظهوره في الفضائية السورية الرسمية

GMT 15:27 2018 الإثنين ,09 تموز / يوليو

أحمد عز يبدأ تصوير فيلمه الجديد "الممر" مع المخرج شريف عرفه
العرب اليوم - أحمد عز يبدأ تصوير فيلمه الجديد "الممر" مع المخرج شريف عرفه

GMT 18:08 2018 الخميس ,10 أيار / مايو

عيسى هلال الحزامي أمينًا عامًّا لمجلس الشارقة الرياضي
العرب اليوم - عيسى هلال الحزامي أمينًا عامًّا لمجلس الشارقة الرياضي

GMT 20:41 2018 السبت ,21 إبريل / نيسان

تطبيق "Google Grasshopper" يعلمك طريقة البرمجة على هاتفك الذكي
العرب اليوم - تطبيق "Google Grasshopper" يعلمك طريقة البرمجة على هاتفك الذكي
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab