هبطت المركبة الفضائية الروسية "سويوز إم إس -18"، اليوم الأحد، بنجاح في كازاخستان، وعلى متنها الفريق السينمائي الروسي، الذي كان يصور فيلم "التحدي" على متن محطة الفضاء الدولية.

وفي وقت سابق اليوم بثت وكالة "روس كوسموس" للأنشطة الفضائية لقطات لانفصال مركبة "سويوز إم إس -18" التي تحمل طاقم تصوير الفيلم عن وحدة "ناؤوكا" (العلم)، وانطلاقها نحو الأرض.

وانطلقت في الخامس من الشهر الجاري مركبة الفضاء "سويوز إم إس-19"، من المطار الفضائي "بايكانور" بكازاخستان، وعلى متنها المخرج، كليم شيبينكو، والممثلة، يوليا بيريسيلد، لتصوير أول فيلم روائي في المحطة.