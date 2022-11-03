محامي شيرين عبد الوهاب يكشف تطورات جديدة في أزمة احتجازها بالمستشفى

في تطور جديد لأزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد التسجيل الصوتي الذي نشره محاميها المستشار ياسر قنطوش أصدر مكتبه بياناً أوضح فيه تفاصيل الساعات الأخيرة حول أزمة الفنانة مع المستشفى المحتجزة به حتى الآن.

وجاء في البيان الصادر عن محامي شيرين عبد الوهاب: " بعد الاطلاع على التقرير الصادر من المجلس القومي للصحة النفسية بخصوص الحالة الصحية للفنانه شيرين عبد الوهاب والذي صدر من لجنة طبية مختصة من المجلس القومي للصحة النفسية".

وأضاف: "وتضمن التقرير أن حالة الفنانة شيرين عبد الوهاب بصحة جيدة ومستقرة لا تحتاج إلى علاج إلزامي داخل المستشفى، وأنها بصحة جيدة ومتزنه نفسياً وعند إرسال هذا التقرير الذي يستوجب خروجها من المستشفى تم إرغامها على توقيع أوراق لا تعلمها بأنه تريد الاستمرار في المستشفى وهذا مغاير للحقيقة وأن المستشفى قام بإبلاغ النيابة العامة بعد صدور هذا التقرير الذي يستوجب خروجها بأن الفنانة شيرين موجودة اختيارياً بإرداتها في المستشفى حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

وتابع البيان: "وبذلك يكون المستشفى محتجزاً مواطن بدون وجه حق ولذلك سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم لأنها تصبح مخالفة للمادة العاشرة من قانون الصحة النفسية للدخول الاختيارى للمريض الذي يسمح لها بإجراء جميع المكالمات الهاتفية ومقابلة من تريد ومغادرة المستشفى في أي وقت ولذلك جاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المستشفى.

وكان المستشار ياسر قنطوش محامي شيرين عبد الوهاب قد كشف عن إرسال الفنانة له تسجيلاً صوتياً؛ قالت خلاله إن إدارة المستشفى الذي تحتجز به للعلاج؛ جعلوها توقع على أوراق دون أن تعلم ما فيها.

ونشر قنطوش التسجيل على صفحته الخاصة بـ"فيسبوك"، حيث قالت فيه شيرين: "أرجوك يا أستاذ ياسر، أنا عايزة أخرج من المستشفى، أنا بقيت كويسة، مضوني على ورقة معرفش إيه هي، بس أنا عايزة أخرج".