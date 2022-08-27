وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي بحادث سير مروع

أفادت وسائل إعلام لبنانية بوفاة الفنان ​جورج الراسي، صباح اليوم السبت،​ في حادث سير مروع على طريق المصنع بالقرب من مركز الأمن العام والفنان اللبناني ​جورج الراسي​ توفي بحادث سير مروع على طريق المصنع بالقرب من الأمن العام، حيث توجه عناصر الدفاع المدني الى مكان الحادث، وتوفيت أيضا على الفور الشابة التي كانت ترافق جورج في مشواره" ونشر موقع الفن صورا من مكان الحادث، تؤكد أن الحادث كبير جدا.