أول تعليق من محمد رشاد بعد انفصاله عن مي حلمي

بعد ساعات من الصمت، علق الفنان محمد رشاد عن انفصاله من المذيعة مي حلمي، كتب الفنان محمد رشاد عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" منذ قليل: "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد" وانفصل المطرب محمد رشاد عن زوجته مى حلمى بعيدا عن أعين الإعلام وقرر رشاد إلغاء متابعة مى حلمى عبر حسابه على إنستجرام، كما حذف كل الصور التى تجمعهما.