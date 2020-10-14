وفاة الفنان المصري محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاما
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وفاة الفنان المصري محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاما

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العرب اليوم - وفاة الفنان المصري محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاما

محمود ياسين
القاهره_العرب اليوم

أعلن عمرو محمود ياسين ابن الفنان محمود ياسين وفاة والده بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما

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وفاة الفنان المصري محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاما وفاة الفنان المصري محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاما



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