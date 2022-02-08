وفاة شقيق الفنانة شمس البارودي

توفى إلى رحمة الله محمد تيسير جميل البارودى، شقيق الفنانة شمس البارودي ونسيب الفنان الكبير حسن يوسف. وأعلنت شمس البارودى على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وفاة شقيقها الوحيد، حيث كتبت: "البقاء لله إنا لله وإن إليه راجعون استرد الله وديعته توفى أخى محمد تيسير جميل البارودى".