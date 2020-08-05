محمد رجب يكشف تفاصيل إصابته بمرض خطير..

حل الفنان محمد رجب ضيفًا على الإعلامية بوسي شلبي في برنامجها «أحلى النجوم»، والذي تقدمه عبر شاشة «المحور».وخلال البرنامج كشف الفنان المتألق محمد رجب، عن تفاصيل إصابته بمرض خطير مؤخرًا، إلا أنه نجح في تجاوز تلك الأزمة. وأعلن الفنان محمد رجب دخوله في حالة اكتئاب لمدة عام ونصف العام، مؤكداً أنه في تلك الفترة كان لا يريد التواصل مع الناس وقرر البعد عن الجميع.وأضاف: «مررت بفترة اكتئاب لمدة عام كامل، بسبب موضوع فيلم كنت أحلم به طيلة عمري وهو فيلم صابر جوجل».وتابع: «هذا العمل تم الصرف عليه بميزانية ضخمة وكنت أريد أن أحقق به حلماً كبيراً، إلا أنه لم ينجح بسبب دور العرض القليلة، حيث تم عرض الفيلم في 20 دار عرض فقط، وهذا العدد قليل وتسبب بشكل مباشر في عدم النجاح له».مؤكداً أن الاحباطات التي عانى منها في بداية مشواره الفني كانت كثيرة، وأن طريقه لم يكن سهلاً وكان مليئاً بالمصاعب.وأكد أن السينما في مصر مثل البورصة وفكرة التقييم صعبة لذلك من الممكن أن تسمع نقداً كبيراً لأعمالك الفنية، مشيراً إلى أنه يتعامل مع هذه الأمور بكل هدوء بعد أن كان يفكر في السفر وترك البلاد وترك المجال الفني كله، إلا أنه على آخر لحظة وقبل قرار السفر، جلس مع المخرجة إيناس الدغيدي ووقتها كانت بداية صفحة جديدة وحقيقية في المجال الفني وبدأت العمل معها وحققت نجاحات كبيرة.