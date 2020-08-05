حمو بيكا يكشف مفاجأة في أول تعليق له عن حادث الساحل

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور لحادث سير بالساحل الشمالي، علقوا عليها أن مطرب المهرجانات حمو بيكا تعرض للحادث وأن سيارته تحطمت بالكامل، وعزز تلك الأقاويل ظهوره في إحدى الصور وهو يقف وسط الزحام.وقال بيكا إن صورة السيارة المنتشرة للحادث ليست سيارته ولكنها سيارة مدير أعماله.وأضاف: "والله ياجماعة في دلوقتي أخبار نازله في حاجات فيها حقيقي وفي حاجات فيها كدب.. هي فعلًا العربية بتاعت مدير أعمالي هو اداها لحد تاني يجيب بيها حاجات، وإحنا في الفندق جالنا تليفون وقالوا الحقوا العربية عامله حادثة، وروحنا بورتو مارينا لقينا الاثنين اللي كانوا في العربية واقعين على الأرض، كان كل هدفنا مش العربية بقى إحنا أهم حاجة اتطمنا على اللي جواها خلاص".

وأضاف: "كان فيه عربيات واقفة صف تاني واقفة في الممنوع، وكان في عربية كان ضهرها كله في الشارع، وهو بيلف الملف خبط العربية دي ومكنش شايف حاجة.. هو دلوقتى بخير وبيتحقق معاه في النيابة ومعاه المحامين بتوعي، كله بيقول عربية حمو بيكا لأ هي عربية مدير أعمالي".وعن ظهوره في الصور المنتشرة للحادث، قال حمو بيكا إنه كان يطمئن على مدير أعماله، مؤكدًا إنه بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه، وتابع: "إحنا كلنا بخير الحمد الله عدت على خير".يذكر أن حمو بيكا روج اليوم لمهرجان جديد بعنوان "سكينة برازيلي"، وهي من توزيع فيجو الدخلاوي.