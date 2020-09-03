كورونا يصيب الفنان الأمريكى دواين جونسون وعائلته

ونشر "ذا روك" مقطع فيديو على حسابه الرسمى عبر "إنستجرام"، قال فيه إنه وزوجته لورين هاشين، وابنتيهما، تيانا وجاسمين، جميعهم أصيبوا بفيروس كورونا وقال الفنان الأمريكى الشهير باسم "ذا روك"، إنهم فى المرحلة الأخيرة من المرض، وفى مرحلة التعافى فى الوقت الراهن وأضاف "ما يهمنى الآن هو حماية عائلتى وجميع الأشخاص الذين أحبهم، وأتمنى أننى فقط الذى أصبت بالمرض، لكن للآسف جميع عائلتى جاءت نتيجتهم إيجابية".