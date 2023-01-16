وفاة الشاعر ناصر الجيل إثر أزمة قلبية وأسرته تعلن موعد الجنازة

توفى، منذ قليل، الشاعر ناصر الجيل اثر ازمة صحية كان قد تعرض لها منذ أيام عن عمر ناهز 47 عاما.وقررت أسرة الشاعر ناصر الجيل أن يتم تشييع جثمانه اليوم الإثنين عقب صلاة الظهر من مسجد "كومباند تاون فالى" بشارع الهداية، متفرع من المريوطية فيصل وشارع كعابيش بمنطقة طوابق فيصل.وناصر الجيل هو شاعر وكاتب أغانى مصرى ولد فى 17 مارس 1975 مواليد محافظه الجيزة، تعاون مع أبرز نجوم الغناء فى الوطن العربى من أجيال مختلفة، بدءًا من أصالة وهانى شاكر، وراغب علامة ونوال الكويتية، ونبيل شعيل، وإيهاب توفيق، ومصطفى قمر، وأنغام، وبوسى، ويارا.

يذكر أن ناصر الجيل قدم خلال مشواره عددا كبيرا من الأغنيات المهمة منها، "بعشقك " و"بوعدك" و"أنا مبهزرش" مع الفنان راغب علامة، و"سؤال بسيط" و"حاجات متخصكش" للفنانة أصالة نصرى، و"انزل وشارك" للفنان هانى شاكر.