وفاة الأديب الكويتي فاضل خلف التيلجي عن 96 عامًا

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت يوم الثلاثاء إن الأديب فاضل خلف التيلجي توفي عن 96 عامًا بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل في مجال الثقافة.

وقال الأمين العام للمجلس محمد خالد الجسار في بيان، إن التيلجي "هو أحد فرسان الشعر بالكويت، وأحد القصاصين، وفوق ذلك هو مؤرخ وناقد أدبي له مكانته ووزنه في الساحة الأدبية بالكويت والخارج".