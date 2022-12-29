وفاة المغنية والممثلة الفرنسية ليندا دي سوزا عن 74 عامًا
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وفاة المغنية والممثلة الفرنسية "ليندا دي سوزا" عن 74 عامًا

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العرب اليوم - وفاة المغنية والممثلة الفرنسية "ليندا دي سوزا" عن 74 عامًا

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باريس ـ العرب اليوم

توفت "ليندا دي سوزا" المغنية والممثلة الفرنسية من أصول برتغالية عن عمر ناهز 74 عامًا بمستشفى "جيزور" في نورماندي شمال فرنسا بعد نقلها بسبب فشل في الجهاز التنفسي وإصابتها بفيروس كورونا المستجد. وذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم، أن الراحلة "سوزا" تحظى بشعبية كبيرة في فرنسا بالثمانينيات وقد تأثرت بقصة عبورها السري للحدود الفرنسية مع حقيبة سفر واحدة من الورق المقوى وقد باعت ملايين الاسطوانات خاصة في فرنسا.

 

 

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وفاة المغنية والممثلة الفرنسية ليندا دي سوزا عن 74 عامًا وفاة المغنية والممثلة الفرنسية ليندا دي سوزا عن 74 عامًا



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