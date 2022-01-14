وفاة الفنان السعودي علي الهويريني بعد صراعه مع المرض

توفي الفنان والمخرج السعودي علي الهويريني، بعد صراع مع المرض. وقال ابن الفنان الهويرينى على "تويتر" إن والده توفى الخميس، وستقام عليه الصلاة فى جامع الراجحى غداً بعد صلاة الجمعة الهويرينى من مواليد 19 مايو 1945، وهو ممثل ومخرج ومفكر وشاعر سعودي، وأول سعودى يحصل على شهادة فى الإخراج السينمائى من هوليوود.