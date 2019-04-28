إكسبو 2020 دبي تُعلن تقديم أوّل أوبرا إماراتية عالمية
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"إكسبو 2020" دبي تُعلن تقديم أوّل أوبرا إماراتية عالمية

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العرب اليوم - "إكسبو 2020" دبي تُعلن تقديم أوّل أوبرا إماراتية عالمية

إكسبو 2020 دبي
دبي - العرب اليوم

أعلنت إكسبو 2020 دبي، تقديم أول أوبرا إماراتية، خلال فعاليات إكسبو الدولي الذي ينطلق في أكتوبر من العام المقبل.

وتُعرض قصة الأوبرا التي تشارك فيها مواهب إماراتية وعالمية، الثراء التاريخي الذي يمتد لآلاف السنين، وتسلط الضوء على التراث الإماراتي الغني، فعلى أنغام موسيقى من تأليف الملحن الإماراتي العالمي الشهير محمد فيروز، والكاتبة الإماراتية مها قرقاش، يسرد العمل الفني المسمى بـ"الوصل"، بحسب الاسم القديم لإمارة دبي، حكاية الجذور البدوية لدولة الإمارات، وحاضرها المعاصر كحاضنة لمئات الثقافات الغنية والمتنوعة.

ويقدم العرض الأول من عرض الأوبرا، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع أوبرا ويلز الوطنية، في "دبي أوبرا" خلال شهر أكتوبر من العام المقبل مع انطلاق فعاليات إكسبو 2020، وتدور أحداثها على مدى ساعتين باللغتين العربية والإنجليزية، ويشارك فيها طاقم فني يزيد على 100 ممثل وموسيقي، وفريق إنتاج مكون من 70 متخصصا.

ويشتهر محمد فيروز بالعديد من الأعمال الفنية منها "أغنية صميدة" وموسيقى الملحمة الأوبرالية "الأمير الجديد"، وبمؤلفاته الموسيقية الضخمة التي تجمع بين الأبعاد الجيوسياسية والمواضيع الفلسفية، وحظي بإشادة صحيفة "نيويورك تايمز" التي اعتبرته "صوتا فنيا جديدا مهما"، وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" التي وصفته بأنه "أحد الملحنين الأكثر موهبة بين أبناء جيله".

 

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إكسبو 2020 دبي تُعلن تقديم أوّل أوبرا إماراتية عالمية إكسبو 2020 دبي تُعلن تقديم أوّل أوبرا إماراتية عالمية



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إكسبو 2020 دبي تُعلن تقديم أوّل أوبرا إماراتية عالمية إكسبو 2020 دبي تُعلن تقديم أوّل أوبرا إماراتية عالمية



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