رحيل أسطورة الغناء التشيكي هانا زاغوروفا عن 75 عاماً

هانا زاغوروفا​ وهي تعد أسطورة الغناء في جمهورية التشيك اليوم عن عمر ناهز الـ75 عاماً. المغنية الذائعة الشهرة قدمت نحو 900 أغنية خلال مسيرتها الفنية الطويلة وفازت بالعديد من الجوائز