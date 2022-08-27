رحيل أسطورة الغناء التشيكي هانا زاغوروفا عن 75 عاماً
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رحيل أسطورة الغناء التشيكي هانا زاغوروفا عن 75 عاماً

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العرب اليوم - رحيل أسطورة الغناء التشيكي هانا زاغوروفا عن 75 عاماً

القاهرة - العرب اليوم

هانا زاغوروفا​ وهي تعد أسطورة الغناء في جمهورية التشيك اليوم عن عمر ناهز الـ75 عاماً. المغنية الذائعة الشهرة قدمت نحو 900 أغنية خلال مسيرتها الفنية الطويلة وفازت بالعديد من الجوائز

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رحيل أسطورة الغناء التشيكي هانا زاغوروفا عن 75 عاماً رحيل أسطورة الغناء التشيكي هانا زاغوروفا عن 75 عاماً



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