وفاة الممثلة العالمية آني ويرشينج بعد صراع مع المرض

رحلت الفنانة العالمية آني ويرشينج، عن عالمنا منذ قليل بعد صراع دام لـ 3 أعوام مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 45 عامًا.

وكان موقع Dily mail البريطاني، أعلن وفاة الممثلة آني ويرشينج منذ قليل، كاشفًا تفاصيل حالتها الصحية في الفترة الأخيرة موضحًا: توفيت الممثلة آني ويرشينج، بعد معركة استمرت قرابة ثلاث سنوات مع مرض السرطان، توفيت الممثلة آني ويرشينج عن عمر يناهز 45 عامًا.