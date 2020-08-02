جوهرة تتحول لمُدرسة إنجليزي من أجل حسن شاكوش والأخير يعترف بحبه لها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو، ظهرت في الراقصة جوهرة تتحول لمدرسة تعليم اللغة الإنجليزية لـ المطرب الشعبي حسن شاكوش.وظهر حسن شاكوش وجوهرة خلال الفيديو أثناء تواجدهما داخل أحد الاستوديوهات لتصوير أغنية لهما، وسرعان ما بدأت جوهرة في محاولة استخراج بعض الكلمات الإنجليزية التي يعرفها المطرب الشعبي، الذي صدم الجميع برده قائلا: "I love you"، لتنهى الراقصة تصوير الفيديو وهى تضحك بشكل هيستيرى.