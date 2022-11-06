وفاة مغني الراب الأميركي آرون كارتر في منزله

ذكرت مصادر أمنية أن الشرطة عثرت على مغني الراب الأميركي آرون كارتر ميتا، الذي بدأ مسيرته الفنية منذ الطفولة، في منزله قرب لوس أنجليس، السبت.

• أكد متحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجليس العثور على شخص متوفى في منزل كارتر.

• قال المصدر إن محققي جرائم القتل في طريقهم إلى المنزل، لكنه شدد على أنه ليس بوسعه تقديم أي تفاصيل إضافية.

• لم ترد أنباء عن وجود شبهة جنائية في وفاة كارتر.