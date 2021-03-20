محمد إمام يستعرض رسومات فنية بريشة الجمهور لشخصيته فى مسلسل النمر

يواصل الفنان محمد إمام، الترويج لمسلسله "النمر" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، والذى يشاركه في دور البطولة فيه الفنانة هنا الزاهد، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي.

واستعرض محمد إمام، في منشور جديد نشره عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، بعض الرسومات الفنية التي رسمها جمهوره لشخصيته الجديدة في مسلسل النمر، والتي حملت تفاصيل كثيرة في الألوان والملامح، ليثني على تلك الرسومات قائلاً "احلى جمهور".

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام ومن إنتاج شركة سينرجي، ويشارك فى عدد من النجوم مثل: هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين الشباب.من ناحية أخرى، قدم محمد إمام آخر أعماله الدرامية مسلسل "هوجان" وعرض في رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته رياض الخولى، عايدة رياض، أوس أوس، كريم محمود عبد العزيز، وآخرون، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.