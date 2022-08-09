وفاة الممثلة أوليفيا نيوتن نجمة فيلم جريس عن 73 عاما

توفيت أوليفيا نيوتن-جون، نجمة فيلم "جريس" عن عمر ناهز 73 عاما، حسبما أكد أرملها.

وتوفيت المغنية بريطانية المولد "بسلام" في مزرعتها في جنوب كاليفورنيا، محاطة بالعائلة والأصدقاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

واشتهرت نيوتن-جون بدور البطولة في فيلم "جريس" عام 1978 ، الذي لعبت فيه دور البطولة أمام جون ترافولتا في دور ساندي.