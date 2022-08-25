وفاة الموسيقار السوري حسام بريمو بعد صراع مع المرض
آخر تحديث GMT09:35:32
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » فن عاجل

وفاة الموسيقار السوري حسام بريمو بعد صراع مع المرض

العرب اليوم -

العرب اليوم - وفاة الموسيقار السوري حسام بريمو بعد صراع مع المرض

عاجل
دمشق - العرب البوم

توفي اليوم الموسيقار السوري حسام بريمو بعد صراع مع المرض العضال عن عمر يناهز الستين عاماً حيث أن الفنان الراحل من مواليد عام 1962.  ونعت نقابة الفنانين السوريين الموسيقار الراحل حسام بريمو فيما لم تعلن مواعيد الدفن والتشييع لغاية الآن.  والفنان الراحل مدرّس في المعهد العالي للموسيقى وأسس العديد من الجوقات ويعد من مؤسسي الغناء الجماعي الأكاديمي في سورية كما عمل في بداياته ممثلاً مسرحياً في العديد من الأعمال المسرحية وخصوصاً اعمال المسرح الجامعي بدمشق.  ومع انتشار خبر وفاته سارع العديد من نجوم الفن والغناء في سورية إلى نعيه ومنهم فادي صبيح وسلاف فواخرجي وأيمن زيدان وليندا بيطار وميس حرب وآخرين.

فن عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وفاة الموسيقار السوري حسام بريمو بعد صراع مع المرض وفاة الموسيقار السوري حسام بريمو بعد صراع مع المرض



أخبار ذات صلة

GMT 06:53 2022 السبت ,20 آب / أغسطس

نقل الفنان عبدالله مشرف إلى العناية المركزة
العرب اليوم - نقل الفنان عبدالله مشرف إلى العناية المركزة

GMT 13:13 2022 الجمعة ,19 آب / أغسطس

وفاة الفنان السوري بسام لطفي عن عمر يناهز 82 عاماً
العرب اليوم - وفاة الفنان السوري بسام لطفي عن عمر يناهز 82 عاماً

GMT 09:06 2022 الأربعاء ,17 آب / أغسطس

وفاة الفنانة السورية أنطوانيت نجيب
العرب اليوم - وفاة الفنانة السورية أنطوانيت نجيب

GMT 20:55 2022 الثلاثاء ,16 آب / أغسطس

وفاة ولفغانغ بيترسن مخرج فيلم "طروادة"
العرب اليوم - وفاة ولفغانغ بيترسن مخرج فيلم "طروادة"

GMT 09:03 2022 الأحد ,14 آب / أغسطس

وفاة المخرج التونسي عبد الجبار البحوري
العرب اليوم - وفاة المخرج التونسي عبد الجبار البحوري

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ديانا كرزون تخطف الأنظار بفساتين شرقية مميزة

عمان - العرب اليوم

تعشق النجمة الأردنية ديانا كروزن الإطلالات التي يغلب عليها اللمسات الشرقية من القماش الى الزخرفات الهندسية والخطوط اللامعة والقصات بالتفاصيل التراثية احيانا، وهذا يعود الى ذوقها المستمد من البيئة الأردنية التي تربت وسطها، وهي غالبا ما تتجه نحو اختيار مصممين أزياء عرب، مثل تعاونها في أكثر من اطلالة لها مع مصممة الأزياء الإماراتية الشيخة غيثي، فشاهدنا ديانا كرزون تختار من مجموعات أزيائها فستانا باللون الزيتي. وتميز الفستان بقصة حورية البحر مع التطريزات بالخيوط الذهبية التي جاءت على شكل حراشف السمكة في قسمه السفلي اما القسم العلوي فتميز بزخرفات هندسية، وكان لافتا ايضا شكل الأكمام ذات النهاية الكشكش الواسعة، كذلك تضمن الفستان تنورة شيفون واسعة يتم ارتدائها فوق التصميم الأول، لتأتي اطلالة ديانا كرزون بطابع شرقي بإمتياز م...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 13:50 2022 الأربعاء ,24 آب / أغسطس

إطلالات رجوة آل سيف خطيبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني
العرب اليوم - إطلالات رجوة آل سيف خطيبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

GMT 04:09 2022 السبت ,20 آب / أغسطس

إجازة هادئة في مدينة أميان الفرنسية
العرب اليوم - إجازة هادئة في مدينة أميان الفرنسية

GMT 09:21 2022 الخميس ,25 آب / أغسطس

أسس تصميم غرف الجلوس العملية
العرب اليوم - أسس تصميم غرف الجلوس العملية

GMT 15:48 2022 الأربعاء ,24 آب / أغسطس

غوتيريش يعبر عن "صدمته" إزاء استئناف القتال في إثيوبيا
العرب اليوم - غوتيريش يعبر عن "صدمته" إزاء استئناف القتال في إثيوبيا

GMT 02:47 2022 الثلاثاء ,23 آب / أغسطس

الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا
العرب اليوم - الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 13:30 2022 الأحد ,07 آب / أغسطس

دراسة تؤكد أن التمارين الرياضية لا تعالج آثار النظام الغذائي السيئ
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن التمارين الرياضية لا تعالج آثار النظام الغذائي السيئ

GMT 06:14 2022 الجمعة ,15 تموز / يوليو

الأطعمة الغنية بالألياف التي تدعم الجهاز الهضمي
العرب اليوم - الأطعمة الغنية بالألياف التي تدعم الجهاز الهضمي

GMT 01:13 2022 الأحد ,31 تموز / يوليو

الصحة العالمية تتوقع المزيد من الوفيات بجدري القردة في أوروبا
العرب اليوم - الصحة العالمية تتوقع المزيد من الوفيات بجدري القردة في أوروبا

GMT 08:29 2022 الثلاثاء ,19 إبريل / نيسان

ضعف حاسة الشم قد يكون مؤشراً رئيسياً على نوع من الأورام
العرب اليوم - ضعف حاسة الشم قد يكون مؤشراً رئيسياً على نوع من الأورام

GMT 00:34 2022 الأحد ,31 تموز / يوليو

الروس يبتكرون عقارا لأشكال السرطان الحادة
العرب اليوم - الروس يبتكرون عقارا لأشكال السرطان الحادة

GMT 16:53 2021 الثلاثاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

الأمعاء "الدماغ الثاني" في جسم الإنسان
العرب اليوم - الأمعاء "الدماغ الثاني" في جسم الإنسان

GMT 03:51 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

أجواء إيجابية لطرح مشاريع تطوير قدراتك العملية
العرب اليوم - أجواء إيجابية لطرح مشاريع تطوير قدراتك العملية

GMT 14:22 2015 الإثنين ,12 تشرين الأول / أكتوبر

"أفيهات" النجوم والمشاهير لسان حال المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي
العرب اليوم - "أفيهات" النجوم والمشاهير لسان حال المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي

GMT 03:58 2017 الأربعاء ,30 آب / أغسطس

تعرف على سعر الريال السعودي مقابل الشيكل الفلسطيني الأربعاء
العرب اليوم - تعرف على سعر الريال السعودي مقابل الشيكل الفلسطيني الأربعاء

GMT 15:38 2022 الخميس ,03 آذار/ مارس

الطلاق التعسفي
العرب اليوم - الطلاق التعسفي

GMT 01:48 2015 الأربعاء ,06 أيار / مايو

جيسيكا شاستان تختار اللون الذهبي لإطلالة مثيرة في "ميت غالا"
العرب اليوم - جيسيكا شاستان تختار اللون الذهبي لإطلالة مثيرة في "ميت غالا"

GMT 20:36 2018 الخميس ,06 كانون الأول / ديسمبر

أنواع ملح الطعام وطرق إستخدامه للحماية من كسل الغدة الدرقية
العرب اليوم - أنواع ملح الطعام وطرق إستخدامه للحماية من كسل الغدة الدرقية

GMT 16:33 2022 الخميس ,06 كانون الثاني / يناير

كاريكاتير سعيد الفرماوي
العرب اليوم - كاريكاتير سعيد الفرماوي

GMT 05:37 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الجوزاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الجوزاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 14:10 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيو

الدولي الجزائري عبدالملك زياية ينتقد إدارة نادي الاتحاد
العرب اليوم - الدولي الجزائري عبدالملك زياية ينتقد إدارة نادي الاتحاد
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab