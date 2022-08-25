وفاة الموسيقار السوري حسام بريمو بعد صراع مع المرض

توفي اليوم الموسيقار السوري حسام بريمو بعد صراع مع المرض العضال عن عمر يناهز الستين عاماً حيث أن الفنان الراحل من مواليد عام 1962. ونعت نقابة الفنانين السوريين الموسيقار الراحل حسام بريمو فيما لم تعلن مواعيد الدفن والتشييع لغاية الآن. والفنان الراحل مدرّس في المعهد العالي للموسيقى وأسس العديد من الجوقات ويعد من مؤسسي الغناء الجماعي الأكاديمي في سورية كما عمل في بداياته ممثلاً مسرحياً في العديد من الأعمال المسرحية وخصوصاً اعمال المسرح الجامعي بدمشق. ومع انتشار خبر وفاته سارع العديد من نجوم الفن والغناء في سورية إلى نعيه ومنهم فادي صبيح وسلاف فواخرجي وأيمن زيدان وليندا بيطار وميس حرب وآخرين.